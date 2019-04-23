Познер призвал признать факт свободных выборов на Украине

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что результаты президентских выборов на Украине доказали, что демократия в этой стране возможна, а также посоветовал критикам признать факт проведения свободных выборов.
"Слепота, которая не позволяет видеть то, что будет", - написал он на своем сайте "Познер Online". Журналист добавил, что многие россияне оказались не готовы принять результаты украинских выборов, поскольку их результаты не встраиваются "в общую точку зрения" недооценки украинцев.
По словам Познера, спорить с тем, что выборы на Украине были демократичными - невозможно. "Факты нужно признавать, даже если они не нравятся", - заключил он.
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