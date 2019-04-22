НТВ возродит "Намедни" без Парфенова

Телеканал НТВ сообщил о запуске исторического digital-сериала "Намедни", каждый выпуск которого будет посвящен одной неделе новейшей российской истории начиная с 10 октября 1993 года.
"Это не просто календарь, а информационная мозаика, в которой все взаимосвязано и каждое событие влечет за собой череду других".
Журналист Леонид Парфенов, выпускавший авторскую программу "Намедни" на НТВ и после длительного перерыва возобновивший ее в youtube, в новом проекте телеканала участия не принимает и пока не дает комментариев на эту тему.
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