Для вузов создадут систему мониторинга карьеры выпускников

Министр науки и высшего образования Михаил Катюков анонсировал создание информационной системы мониторинга трудоустройства и дальнейшего развития карьеры выпускников российских вузов. Об этом он сообщил, выступая 22 апреля на "правительственном часе" в Совете Федерации.



Эксперты назвали перспективные сферы для трудоустройства выпускников / Новости от 04.04.2019 13:20

Кроме министерства, возглавляемого Катюковым, в разработке системы принимают участие Пенсионный фонд и Министерство труда.

"Мы считаем, что для университетов трудоустройство выпускника должно быть одним из ключевых показателей эффективности деятельности", — отметил министр.