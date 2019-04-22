ВЦИОМ: более половины россиян предпочитает совершать банковские операции онлайн

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по теме востребованности у россиян интернет-платежей. Оказалось, что 61% респондентов предпочитает осуществлять банковские операции при помощи онлайн-сервисов. 45% граждан обычно оплачивает через интернет штрафы, налоги и другие государственные сборы. Также такой способ популярен для оплаты ЖКХ — его выбирают 40% абонентов.
Билеты в театр, кино или на концерты через интернет приобретает лишь 21% опрошенных, билеты на самолеты и поезда — 33%, а одежду и технику — 35%.
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