ВЦИОМ: более половины россиян предпочитает совершать банковские операции онлайн

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал результаты опроса по теме востребованности у россиян интернет-платежей. Оказалось, что 61% респондентов предпочитает осуществлять банковские операции при помощи онлайн-сервисов. 45% граждан обычно оплачивает через интернет штрафы, налоги и другие государственные сборы. Также такой способ популярен для оплаты ЖКХ — его выбирают 40% абонентов.



Новый онлайн сервис ГИБДД. Лиса Рулит.

Билеты в театр, кино или на концерты через интернет приобретает лишь 21% опрошенных, билеты на самолеты и поезда — 33%, а одежду и технику — 35%.