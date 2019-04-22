Роспотребнадзор рекомендует мыть куриные яйца перед окрашиванием

В преддверии Пасхи Роспотребназор дал рекомендации по приготовлению крашеных пасхальных яиц.



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Специалисты ведомства советуют перед варкой мыть яйца с мылом под проточной водой, а варить не менее 10 минут, чтобы исключить возможность заболевания сальмонеллезом. При выборе яиц стоит обращать внимание на внешний вид товара — они не должны иметь повреждений скорлупы, следов крови, налипших перьев, неравномерного окраса и неровностей.

После мытья срок хранения яиц в холодильнике сокращается до 12 дней. Вареные яйца пригодны в пищу в течение 36 часов.

Для придания яйцам нарядного пасхального вида Роспотребназдор советует использовать луковую шелуху, или специальные пищевые красители