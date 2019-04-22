Севастополь, Чечня и Ингушетия лидируют по естественному приросту населения в России

РИА Новости провело исследование демографического рейтинга, чтобы определить естественный прирост и убыль населения России по регионам. Оказалось, что лидерами по приросту населения стали: Севастополь (6,45%), Чечня (4,5%) и Ингушетия (5,2%). Лидеры по убыванию населения: Тамбовская и Магаданская области, а также Еврейский автономный округ.



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В период с 2016 по 2018 год родилось более 236 тысяч россиян, однако умерло более 355 тысяч. Несмотря на это, Количество жителей России увеличилось благодаря миграционному приросту, который составил почти 600 тысяч человек.

Специалисты отмечают, что в последние годы показатель миграционного прироста падает, что побуждает демографов более остро реагировать на проблему низкой рождаемости и высокой смертности. За последние три года в 60 регионах России зафиксировано снижение количества населения, и только в 25 регионов увеличилось количество жителей.

Естественный прирост населения был зарегистрирован в Московской (3,84%), Ленинградской (3,88%) и Тюменской областях (4,41%).

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как в 2012 году был зафиксирован первый естественный прирост населения в России с 90-х годов. Прирост регистрируется уже пять месяцев подряд, по данным Росстата, последний раз такое было в 1990 году. Наибольшие показатели наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе, где за 9 месяцев этого года он составил 63,5 тысяч человек. Далее идут Уральский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа.

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