Минтранс будет наказывать авиакомпании за частые задержки рейсов

Министерство транспорта приступило к разработке новых правил учета своевременности вылета рейсовых самолетов. Авиакомпании, которые в течение месяца задержали или отметили 20% рейсов, по новым правилам будут лишаться сертификатов.



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Существующие правила учета были разработаны еще в советский период и предполагают только две возможные причины задержки рейса — неблагоприятную погоду и отсутствие топлива. Новые правила правила позволят более точно определять виновных в срыве графика полетов.

В случае, если задержки происходят не по вине перевозчика, ответственность может быть наложена на аэропорты или службы наземного обслуживания.