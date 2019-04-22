Минтранс будет наказывать авиакомпании за частые задержки рейсов

Министерство транспорта приступило к разработке новых правил учета своевременности вылета рейсовых самолетов. Авиакомпании, которые в течение месяца задержали или отметили 20% рейсов, по новым правилам будут лишаться сертификатов.
Существующие правила учета были разработаны еще в советский период и предполагают только две возможные причины задержки рейса — неблагоприятную погоду и отсутствие топлива. Новые правила правила позволят более точно определять виновных в срыве графика полетов.
В случае, если задержки происходят не по вине перевозчика, ответственность может быть наложена на аэропорты или службы наземного обслуживания.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Визит президента Эстонии в Москву вызвал реакцию в Литве, где 12 мая должны состоятся президентские выборы. Один из кандидатов высоко оценил эту встречу.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?