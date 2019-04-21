Минтранс планирует ужесточить правила авиационной безопасности

Министерство транспорта России выступило с инициативой ужесточить правила авиационной безопасности в аэропортах и на бортах самолетов.



Почему российские аэропорты безопаснее мировых

Как сообщает портал газеты "Известия", комплекс предложенных мер предусматривает изменение порядка проведения предполетного и послеполетного досмотров. Предполагается уточнить закон на случай "смешивания прошедших и не прошедших досмотр пассажиров, в том числе и при несанкционированном проникновении в стерильную зону".

Кроме того, в ведомстве считают, что все аэропорты должны информировать авиакомпании о числе вооруженных людей на борту самолета, а сами воздушные маршалы должны знать, где сидит каждый из них.

Ранее Минтранс предлагал сократить время обслуживания транзитных международных рейсов в российских аэропортах, чтобы минимизировать количество опозданий на рейсы.