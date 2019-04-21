СМИ: состояние Дмитрия Быкова улучшилось

Состояние госпитализированного в Уфе 16 апреля писателя Дмитрия Быкова улучшилось.
"Врачи просят говорить пока так: "Есть улучшение в состоянии пациента", - рассказал председатель редакционного совета "Новой Газеты" Дмитрий Муратов, передает агентство ТАСС.
В свою очередь супруга писатели сообщила в интервью телеканалу "360", что Дмитрий Быков пришел в сознание. "Он очень слаб, он очень плохо себя чувствует. Еду в больницу, может быть, там поговорю с врачами и что-то узнаю", - сказала она.
Напомним, что 51-летний Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Позднее писатель в медикаментозном сне был транспортирован из Уфы в Москву.
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