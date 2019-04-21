За минувший год в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

За минувший год в суды к СМИ было подано исков о защите чести, достоинства и деловой репутации на общую сумму 6,8 миллиарда рублей.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные судебного департамента при Верховном суде России, суды присудили к выплате только 1,8% от всей этой суммы, однако назначенные выплаты все равно составили новый рекордный показатель - 126 миллионов рублей. Столько же было присуждено по подобным искам за все предыдущие 10 лет. За минувший год возросло число крупных исков к СМИ. В 2018 году было подано 65 таких заявлений.
По данным судебной статистики, за последние 12 лет в суды России было подано около 15 тысяч исков к СМИ, из которых 11 тысяч было рассмотрено по существу. Полностью или частично удовлетворены 5 тысяч исков (46%) на общую сумму 258 миллионов рублей.
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