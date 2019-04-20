Количество стариков впервые в мире превысило количество детей - ООН

В ООН подсчитали население Земли и заметили, что количество пожилых людей превысило количество детей. Такое зафиксировано первый раз. По данным организации, на начало 2019 года в мире проживало 705 миллионов людей старше 65 лет, и 680 миллионов детей младше 5 лет.
В ООН утверждают, что разрыв между количеством стариков и детей будет только увеличиваться. По прогнозу организации, к 2050 году на одного ребенка будет приходиться два старика.
Демографов удивляет парадокс, по которому в развитых странах наблюдается наибольшая концентрация старшего населения. При этом, в этих странах отмечается минимальная рождаемость.
Также за последние годы существенно увеличилась продолжительность жизни. Если еще несколько десятков лет назад она составляла в среднем 52 года, то сегодня — 72 года. Это существенно увеличивает нагрузку на пенсионную систему, поэтому для обеспечения стариков необходимо все больше ресурсов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российским депутатам не понравилась пенсия "по старости".
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Депутатам не понравилась пенсия "по старости"
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