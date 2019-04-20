Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Российский миллиардер купил яхту, которая способна ходить в водах Арктики. Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".



Привет, Олег. «Тинькофф банк» создаст голосового...

По словам Тинькова, стоимость судна составляет около 100 миллионов евро. Он планирует проводить на судне 20 недель в году. Яхта-ледокол SeaXplorer создана на верфи Damen в Голландии американской компанией Eyos Expedition. Яхта может находится в автономном плавании до 40 дней, а также имеет две вертолетные площадки.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об открытии гостевого дома La Datcha в Мексике. Гостевой дом La Datcha Cabo San Lucas расположится на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас (штат Южная Нижняя Калифорния). Мексиканская дача станет уже пятым объектом под брендом La Datcha, который развивает банкир. Дача рассчитана на 20 человек.

На фото: Олег Тиньков

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