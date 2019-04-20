Олег Тиньков купил первую в мире яхту-ледокол

Российский миллиардер купил яхту, которая способна ходить в водах Арктики. Тиньков планирует сдавать яхту в аренду, когда находится не на ней. Миллиардер называет свое приобретение "первым частным ледоколом".
По словам Тинькова, стоимость судна составляет около 100 миллионов евро. Он планирует проводить на судне 20 недель в году. Яхта-ледокол SeaXplorer создана на верфи Damen в Голландии американской компанией Eyos Expedition. Яхта может находится в автономном плавании до 40 дней, а также имеет две вертолетные площадки.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об открытии гостевого дома La Datcha в Мексике. Гостевой дом La Datcha Cabo San Lucas расположится на мексиканском курорте Кабо-Сан-Лукас (штат Южная Нижняя Калифорния). Мексиканская дача станет уже пятым объектом под брендом La Datcha, который развивает банкир. Дача рассчитана на 20 человек.
На фото: Олег Тиньков
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