Нежелание трудиться - первый признак того, что пора менять работу

Аналитики портала Money Times обозначили шесть признаков того, которые говорят о необходимости смены занятости. Эксперты утверждают, что мысли об этом — это уже сигнал, который нужно проанализировать, чтобы принять правильное и взвешенное решение.
Первый признак того, что необходимо уволиться и искать новую работу — это ежедневные сомнения. Вам каждое утро приходиться убеждать себя идти на работу, либо искать причины для отгула. К этому признаку следует отнести постоянные навязчивые мысли о том, как пораньше уйти с работы.
Второй признак несоответствия рабочего места вашим ожиданиям — это раздражительные мелочи. Если вдруг какие-то привычки коллег стали вас слишком раздражать — это сигнал более обширной проблемы. Проблемы, которая говорит не о вашей раздражительности, а о вашем несоответствии среде, в которой вы находитесь.
Третий признак — плохие ассоциации с руководством. Если только одно напоминание о вашем начальнике провоцирует у вас ряд негативных мыслей. Примечательно то, что если на другие причины можно не отвлекаться и перебороть их, то недовольство начальником не сможет просто так пропасть, даже если вам очень сильно этого захочется.
Четвертый признак — отсутствие движения. Если в ближайшее время не предвидится никаких передвижений вверх по карьерной лестнице и вас это угнетает — пора задуматься о смене карьеры.
Пятая причина — усталость. Обычно усталость связывают с потерей интереса. Поэтому если рабочие обязанности превратились в повседневную рутину — это повод задуматься о смене деятельности.
Последний и самый явный признак — это зависть. Зависть, которая возникает, когда ваши друзья рассказывают о своей работе.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что 10 миллионов россиян могут лишиться работы из-за проблем в социальной политике.
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