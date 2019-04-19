Обсуждение подходов к сексу на РИФе. Мнение сексопатолога

Искусственный интеллект компании YouScan проанализировал все сообщения на русском языке о сексе в соцсетях и ошарашил пользователей, что в марте было опубликовано более трех миллионов сообщений о сексе.



"Надо приспосабливаться\" - Михаил Сеславинский Глава Роспечати на РИФ+КИБ 2019

Позднее, 17 апреля, в подмосковном пансионате "Лесные дали" стартовал российский интернет-форум РИФ+КИБ 2019 (16+). Цель состояла не просто поговорить о сексе и гендере, но понять, что на эту тему сообщают СМИ и изучить возрастные тренды: как и что публично говорит о сексе молодое поколение.

Президент межрегиональной общественной организации "Профессиональное объединение врачей сексологов" Евгений Кульгавчук в интервью "Правде.ру" сказал:

— Область сексуальных отношений всегда привлекала внимание общественности, поэтому, на самом деле, обсуждение этих вопросов не является чем-то из ряда вон выходящим. Что касается трендов, здесь можно отметить расширение диапазона приемлемости: того, что допустимо в постели, депатологизация отклонений в сексуальном поведении, активное пропагандирование этих форм половой активности и их коммерциализация. В обществе потребления секс начинает переходить из области отношений в область ощущений и впечатлений.

Девальвируется персонализация интимных отношений. В сексологии этот феномен называется промискуитет. То есть беспорядочные половые связи без способности устанавливать глубокие эмоциональные контакты. Выбора становится больше, а глубина отношений становится меньше. Сначала мир начал переходить на одноразовую посуду, а теперь некоторые начинают переходить и на одноразовые отношения.

Но тем не менее, конечно, не все так плохо, ведь во все времена существовали люди, которые экспериментировали. Как во все времена были, есть и будут оставаться и впредь люди, которые хотят строить отношения с любимыми, чтобы они имели возможность любить. Скучать. Верить, ждать. Радоваться взгляду. Таять от прикосновения. А это нечто большее, чем просто секс. Пусть и разнообразный.

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