Силуанов предложил ввести в школах курсы по основам предпринимательства

Вице-премьер правительства России Антон Силуанов предложил ввести в российских школах курсы по основам предпринимательства, чтобы привлечь в бизнес молодых и способных людей.
"Часть подростков мечтают о государственной службе, но только немногие из них думают о бизнесе. Между тем о нем надо детально говорить еще в школах - и о рисках, и о возможностях роста, и об инструментах государственной поддержки бизнеса", - передает "Российская газета" слова Силуанова.
По мнению министра, чем больше в стране предпринимателей, тем успешнее развивается экономика. Кроме того, воспитание и обучение будущих бизнесменов не помешает параллельной подготовке рабочих кадров, в которых на сегодняшний день ощущается достаточной острый дефицит.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам Антона Силуанова, полученные от повышения НДС средства пойдут на развитие сфер здравоохранения, образования, цифровизацию и инфраструктуру. Также дополнительные преференции получит и бизнес. Благодаря этим деньгам увеличатся темы роста экономики и инвестиционной активности страны. Кроме того, для бизнеса сохранятся льготы по товарам продовольственным и медицинским, а также по всем, по которым ныне НДС 10%.
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Бизнесу не нужен протекционизм
В российской экономике побеждает большой бизнес
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