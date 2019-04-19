Леся Рябцева объявила о создании женского политического "Убера"

Журналист и блогер Леся Рябцева сообщила в своем телеграм-канале о создании нового проекта — политического "Убера" для женщин. По ее убеждению, в стране отсутствует "женская повестка", и с помощью своего "Убера" она намерена поднять ряд, как она считает, приоритетных тем: насилие над женщинами, харрасмент, алименты, объективация, отказ в приеме на работу. Рябцева подчеркнула, что "не собирается хайпить на громкой теме, как Собчак", а хочет заниматься реальными делами.
Пока никаких подробностей о схеме работы Рябцева не сообщила, но заявила, что новая система будет использоваться для преодоления "патриархальных препон". Журналист предложила объединиться женщинам, чтобы начать строить свою, женскую политику, и призвала своих единомышленников связаться с ней, чтобы обсудить дальнейшее будущее проекта.
"А еще я хочу, чтобы вы, сестры, подруги, товарищки, девоньки, наконец, перестали быть ресурсом для мужской политики, и начали строить свою, женскую политику. Давайте признаем, что феминизм здравого смысла должен уже победить. Мы все вместе можем собраться сильной, умной, успешной женской командой, и начать менять мир, потому что мужики его для нас менять не собираются. А с политическим "Убером" под выборы я собираюсь помочь каждой из вас обойти патриархальные препоны и делать свое дело", — написала Рябцева.
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