Специалисты Forbes составили рейтинг российских филантропов

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг российских филантропов.
В список вошли 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов Российской Федерации.
На первой строчке рейтинга оказались фонд Елены и Геннадия Тимченко. Фонд, отмечают авторы материала, не только помогает детям и пожилым людям, но и жертвует на развитие спорта и культуры. Бюджет фонда специалисты оценили в 845 миллионов рублей.
На втором месте рейтинга идет фонд Владимира Потанина, который спонсирует сферу образования и культуры. Его бюджет авторы материала оценили в 637 миллионов рублей.
На третьей строчке рейтинга с бюджетом в 1,4 миллиарда рублей оказался фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Этот фонд, указали в Forbes, в основном реализует "личные меценатские проекты" Усманова.
Фото: Геннадий Тимченко.
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