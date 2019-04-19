Специалисты Forbes составили рейтинг российских филантропов

Американский финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг российских филантропов.



Фонд «Подари жизнь» и «ТВ Центр» собирают средства...

В список вошли 20 лучших благотворительных фондов богатейших бизнесменов Российской Федерации.

На первой строчке рейтинга оказались фонд Елены и Геннадия Тимченко. Фонд, отмечают авторы материала, не только помогает детям и пожилым людям, но и жертвует на развитие спорта и культуры. Бюджет фонда специалисты оценили в 845 миллионов рублей.

На втором месте рейтинга идет фонд Владимира Потанина, который спонсирует сферу образования и культуры. Его бюджет авторы материала оценили в 637 миллионов рублей.

На третьей строчке рейтинга с бюджетом в 1,4 миллиарда рублей оказался фонд "Искусство, наука и спорт" Алишера Усманова. Этот фонд, указали в Forbes, в основном реализует "личные меценатские проекты" Усманова.

Фото: Геннадий Тимченко.