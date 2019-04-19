Пользователи сети интернет ради популярности поедают продукты вместе с упаковкой

В сети интернет стартовал любопытный, но опасный флешмоб.
Пользователи всемирной паутины поедают продукты вместе с упаковкой. Делают они это ради популярности.
Началось все достаточно безобидно, с фруктов и овощей. Их участники флешмоба поедали вместе с кожурой.
Теперь же все гораздо серьезнее. Ради популярности пользователи сети интернет поедают коробки из-под печенья, этикетки от мороженого и упаковку от сливочного масла.
Медики предупреждают о том, что новое увлечение крайне опасно. Поедание продуктов вместе с упаковкой грозит не только серьезным пищевым отравлением, но и смертью, указывают специалисты.
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