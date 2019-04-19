Пенсии участникам ВОВ могут повысить на 9,5 тысячи рублей

Пенсии участникам Великой Отечественной войны могут повысить на 9,5 тысячи рублей.



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Соответствующий закон поддержал Комитет Совета Федерации по социальной политике.

Так, назначение выплат участникам Великой Отечественной войны будет осуществляться, исходя из 100 процентов денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий.

Отметим, что документ подготовлен во исполнение решений действующего президента Российской Федерации Владимира Путина о подготовке к празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Нормы закона позволят увеличить пенсии участникам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тысячи рублей в месяц.

Согласно предварительной информации, документ вступит в силу 1 мая текущего года.