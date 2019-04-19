В магазинах Fix Price появились подставка для смартфона и фонарь для рюкзака

В российской сети магазинов Fix Price появился целый ряд любопытных товаров, которые ранее там не продавались.



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Об этом сообщает новостной портал Губернiя Daily.

По словам авторов материала, на новинки не жалко потратить свои деньги.

Так, например, в магазинах сети появилась подставка для смартфона. Очень удобная вещь, сообщает новостной портал, для любителей смотреть фильмы и сериалы с экрана своего гаджета. Стоит новинка 77 рублей.

Также на прилавках магазинов Fix Price можно увидеть фонарь для рюкзака. Удобно для тех, указывают авторы материала, кто живет по принципу «все свое ношу с собой». Яркости этого крошечного фонаря, уверяют они, хватит даже для самого большого рюкзака. И стоит он всего 50 рублей.

Помимо вышеперечисленного, сообщает новостной портал, в Fix Price есть и ряд других полезных вещей - например, садовый органайзер или корзины-сетки, похожие на сетки из ИКЕА, но в разы дешевле.