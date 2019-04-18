Росалкоголь: треть проверенной водки в стране оказалась нелегальной

Более 30% водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась произведенной нелегально. Всего ведомство проверило 188 тысяч декалитров крепкого напитка, из них конфисковать пришлось 36,3 тысячи декалитров.



Эксперт: Уравнение цен на водку в России – удар по контрафакту / Новости от 20.08.2018 16:13

В целом в обороте этилового спирта и алгокольной продукции в стране доля незаконного товара оказалась еще больше — 47,5%, или 524 тысячи декалитров из проверенных 1104 тысяч.

Количество уничтоженных по решениям судов спиртосодержащих напитков, представляющих опасность для здоровья потребителей, за год увеличилось в 1,7 раз, составив 14,2 млн литров.

При этом, доля незаконно произведенного спиртного остается в последние годы относительно стабильной. Как сообщала "Правда.Ру", в 2002 году нелегалы выпускали 40% водки в стране, в 2008 году доля контрафакта в алкогольной индустрии России составляла 30%, а в 2016 году около 30% продающих алкоголь торговых точек работали без лицензии.

Источник фото: официальный сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка

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