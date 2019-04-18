Желающим сэкономить на услугах ЖКХ посоветовали переехать в хрущевки

Специалисты компании "Талан" посоветовали россиянам, желающим сэкономить на коммунальных услугах, выбирать в качестве жилья хрущевки.
Как сообщает портал News.ru, согласно проведенному исследованию, отсутствие в хрущевках лифтов и мусоропроводов снижает общую сумму платежа за услуги ЖКХ на 10-15%. Для дополнительной экономии на коммунальных тарифах эксперты советуют выбирать квартиры с электрическими плитами, поскольку квитанции в газифицированном доме будет выше на 15%. Также рекомендуется выбирать квартиры на первых этажах домов - так граждане могут получить скидку, предоставляемую некоторыми управляющими компаниями.
Плата за жилищно-коммунальные услуги в России в 2018 году возросла на 7% по сравнению с 2017 годом, составив в среднем чуть больше 2,9 тысяч рублей.
Напомним, свои советы нуждающимся гражданам страны дали в эфире программы Первого канала "Доброе утро". Сюжет программы был посвящен тому, как сократить расходы бюджета многодетной семьи перед Новым годом.
Приглашенный в студию маркетолог порекомендовал не брать детей в магазин, выбирать продукты только с нижних полок и покупать исключительно отечественное. По его словам, лучше вовсе исключить колбасные изделия из рациона и брать сырое мясе, которое "запечь самим наполовину дешевле".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба государственной статистики провела исследование с целью выяснить, какой доход необходим российским семьям для того, чтобы "свести концы с концами". По опубликованным данным, у трети российских семей не хватает денег на покупку обуви по сезону.
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