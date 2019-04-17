Жириновский призвал жертвовать на восстановление российских святынь, а не на Нотр-Дам

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал жителей России за желание пожертвовать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери. По его словам, сотни российский святынь по всей стране нуждаются в восстановлении, однако до них никому нет дела.
"Да, событие трагическое и ужасно. Все-таки самый знаменитый собор в мире. Французам это минимум неприятно. Но французы забыли наверное, как сожгли Москву? Как разграбили пол страны? Как убили тысячи людей?", — заявил Жириновский.
Российский политик считает такую позицию неправильной, когда в России есть очень много наших святынь, которые нуждаются в восстановлении, а вместо этого россияне жертвуют средства на восстановление Нотр-Дама.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пожаре в соборе Парижской Богоматери. Вечером 15 апреля в Париже начался пожар в знаменитом Соборе Парижской Богоматери — Нотр-Дам-де-Пари. Уже понятно, что ущерб, нанесенный огнем, огромен — обрушились шпиль и часы собора, рухнула крыша, пламенем объяты несущие конструкции.
На фото: Владимир Жириновский
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