Известного российского актера обвинили в неадекватности и сняли с авиарейса

Александра Панкратова-Черного высадили из самолета и обвинили в неадекватности после того, как он попросил у стюарда 100 грамм водки. Об этом стало известно после публикации в Instagram видео, на котором актер покидает самолет и приносит свои извинения пассажирам за задержку рейса.
"Мальчик сказал, что я себя неадекватно веду и прошу задержать самолет. Еще он сказал, что я алкоголик и пьяница. Я всего лишь попросил перед вылетом принести мне 100 грамм водки", — оправдался перед пассажирами Панкратов-Черный.
Затем актер попросил у пассажиров извинения и пояснил причину задержки рейса на два часа. Затем он покинул самолет. Александр Панкратов-Черный должен был вылететь в Москву, чтобы оттуда добраться до Донецка.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об интересном инциденте, который произошел в аэропорту Петрозаводска. Самолет авиакомпании "Победа" не смог совершить посадку из-за собаки, которая внезапно появилась на посадочной полосе.
На фото: Александр Панкратов-Черный
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