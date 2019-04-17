Более 20% рабочих мест в России имеют недопустимые условия труда

Министерство труда России провело исследование рабочих мест, чтобы проверить их на соответствие с обозначенными условиями труда. В результате только 79% рабочих мест имели допустимые условия труда, остальные 21% оказались неприемлемыми с точки зрения вредных влияний на сотрудников.



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Всего проверке сотрудников Минтруда подверглось 26,5 миллионов рабочих мест. из 21% непригодных для работы мест, в 10,7% случаев вредное производственное воздействие поддается лечению. Другими словами, здоровье сотрудника можно восстановить. 8,6% рабочих мест приводят к необратимым последствиям, которые провоцируют легкую форму профессиональных заболеваний.

1,4% рабочих мест могут быть опасны для сотрудников возникновением профессиональных болезней средней и тяжелой формы, что в итоге сулит потерю трудоспособности.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о решении Минтруда компенсировать условия вредного труда при выплате пенсий. При этом, чем хуже и вреднее условия труда, тем выше и обязательные отчисления. Оценивать вредность будет независимая аккредитованная организация, что вполне логично. Расходы по этому вопросу ложатся на работодателей, но они не должны как бы быть особо обременительными.

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