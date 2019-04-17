Частный сектор и предпринимательство: где хотят работать российские студенты?

Сотрудники НИУ ВШЭ провели опрос среди российских студентов, чтобы выяснить их предпочтения в сфере труда. Специалисты спрашивали студентов о том, где они собираются работать после окончания вуза, около 2,6% респондентов ответили, что не собираются работать после выпуска.
19% опрошенных планируют занять управленческие должности в частном секторе. Наиболее часто эту область выбирали студенты, изучающие общественные науки. 28% респондентов также предпочли частный сектор, но не стали замахиваться на управленческие должности, поскольку их интересует конкретная практика. Наиболее часто к этому варианту склонялись студенты технических факультетов.
Еще 13% участников опроса планируют заниматься предпринимательской деятельностью после окончания учебного заведения. Столько же студентов предпочли работать в государственном секторе. Больше всех государственным сектором интересуются студенты медицинских факультетов и вузов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о пермских студентах, которые создали рок-группу из роботов. Студенты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали специальную программу для роботов отечественной компании "Промобот", научив их играть на музыкальных инструментах.
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