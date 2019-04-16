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Источник Правда.Ру

Индийский суд потребовал от Apple и Google удалить приложение TikTok

Общество

Верховный суд Индии в Мумбае принял решение вынудить американские корпорации Apple и Google удалить из своих магазинов известное по всему миру приложение TikTok.


На Что Способны Apple Watch?

Об этом сообщает интернет-издание TechCrunch.

Необходимость удаления популярного приложения в Верховном суде Индии объяснили тем, что в TikTok якобы распространяется порнография и другой незаконный контент.

Примечательно, что данное решение никак не повлияет на тех граждан страны, которые уже установили приложение. Таких, сообщает интернет-издание TechCrunch, порядка 120 миллионов.

Однако решение Верховного суда Индии — серьезный удар по репутации приложения, отмечают авторы материала.

Напомним, что TikTok — сравнительно новая социальная сеть, созданная в Китае в 2016-м году. Приложение позволяет пользователям сети интернет создавать видеоклипы и записывать прямые эфиры, а также делиться создаваемым контентом с другими людьми.

На сегодняшний день TikTok скачали на свои гаджеты порядка 500 миллионов пользователей из 150 стран мира.

Примечательно, что подавляющее большинство пользователей приложения подростки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что крупнейшие российские сотовые операторы — МТС, "ВымпелКом" и "Мегафон" — совместно с ФСБ выступили против используемой в IPhone технологии eSim.

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