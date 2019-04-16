Пытавшуюся примкнуть к ИГ* россиянку выпустили из колонии по УДО

Сегодня, 16 апреля, Вологодский суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой.



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Студентка, напомним, была осуждена за попытку примкнуть к ИГИЛ*.

Караулова была освобождена по УДО на срок 1 год и 10 дней. В течение всего этого времени они обязана будет являться раз в месяц на регистрацию в государственные органы. Также ей запрещено переезжать и менять место работы.

Примечательно, что руководство колонии, где Варвара Караулова отбывала свое наказание, выступало против ее условно-досрочного освобождения. У девушки якобы было сразу несколько взысканий. Один раз Караулова, например, легла на кровать раньше дозволенного времени.

Суд, однако, счел нарушения, упомянутые представителями ФСИН, несущественными.

Сама же Караулова, отметим, назвала свою попытку примкнуть к ИГИЛ* самой большой глупостью, что она делала в своей жизни.

Напомним, что в декабре 2016-го года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации "Исламское государство"*. Тогда суд назначил ей наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы.

Отбывала наказание девушка в исправительной колонии общего режима в Вологде.

Примечательно, что Караулову задержали на государственной границе Турции и Сирии. Девушка заявляла тогда, что направлялась в Сирию к своему возлюбленному, под влиянием которого приняла ислам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ИГИЛ* опубликовало видео с захваченными российскими военными.

* ИГ, ИГИЛ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в РФ.

Фото: Варвара Караулова.

Источник: РИА.

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