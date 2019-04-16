ВЦИОМ: 57% россиян поддерживают Джулиана Ассанжа

57% россиян считают, что Джулиан Ассанж хотел показать миру его проблемы, в частности: преступления, скандалы и коррупцию. Об этом стало известно после опроса, проведенного Всероссийским центром исследования общественного мнения.



Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выводят из посольства Эквадора в Лондоне — видео / Новости от 11.04.2019 13:07

Еще 45% респондентов заявили, что поддерживают публикацию основателем WikiLeaks секретных документов для публичного доступа, поскольку это способствует защите принципа свободы слова и средств массовой информации. 27% опрошенных назвали деятельность Ассанжа противозаконной.

17% россиян считают, что Джулиан Ассанж ведя свою разоблачительную деятельность просто хотел отомстить своим врагам, а также привлечь к себе внимание общественности. Еще 16% россиян заявили, что основатель WikiLeaks мог действовать не только в личных интересах, но и в интересах других лиц, либо компаний.

Примечательно, что лишь 27% опрошенных оказались знакомы с личностью Джулиана Ассанжа. Из них лишь 12% респондентов знали о его недавнем задержании в Лондонском посольстве Эквадора.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что президент Эквадора обвинил Джулиана Ассанжа в создании шпионской сети на территории посольства Эквадора в Лондоне.

На фото: Джулиан Ассанж

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