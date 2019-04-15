Ряд социальных пособий россиянам власть будет перечислять только на карты "Мир"

Пособия по безработице и на детей будут перечислять лишь на карты национальной платежной системы "Мир".



Сбербанк прокомментировал информацию о блокировке карт за необоснованные переводы / Новости от 27.11.2018 15:27

Согласно предоставленной информации, нововведение вступит в силу уже в июне 2020-го года.

Также правительство Российской Федерации планирует отчислять на карты национальной платежной системы "Мир" и социальные выплаты россиянам, подвергшимся губительному воздействию радиации.

Отметим, что инициированные российским правительством изменения коснутся порядка 8 миллионов граждан страны.

Так, по состоянию на начало апреля текущего года в государственных органах службы занятости было зарегистрировано почти миллион россиян. Тех, кому полагаются выплаты из-за пережитого воздействия радиации, в стране порядка 100 тысяч. Ежемесячные пособия на ребенка же получали чуть больше 7 миллионов человек.

Напомним, что правительство РФ приняло решение создать национальную систему платежных карты в 2014-ом году. Тогда Visa и MasterCard — ведущие платежные системы мира — перестали сотрудничать с рядом отечественных банков, попавших под санкции и торговые ограничения Соединенных Штатов Америки и государств Европы.

В 2017-м году же был принят закон о переводе выплат бюджетникам и пенсионерам на карты "Мир". Отметим, что на сегодняшний день банки выпустили уже более 56 миллионов карт национальной платежной системы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что граждан Российской Федерации с низкими доходами могут освободить от уплаты подоходного налога.

Также "Правда.Ру" писала о том, что эксперты из Высшей школы экономики считают, будто принятые российским правительством меры по борьбе с бедностью среди населения не будут работать.

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