Дата поражения при Цусиме может стать государственным Днем памяти

Государственная дума рассмотрит законопроект о введении в России нового Дня памяти и скорби. Депутат от ЛДПР Александр Шерин предложил отмечать 28 мая годовщину поражения 2-й эскадры Тихоокеанского флота России в Цусимском морском сражении.



Аты-баты 057 Русско-японская война Цусимское сражение

Автор законопроекта считает, что памятные мероприятия помогут привлечь внимание к актуальным проблемам российского флота.

"Героическая гибель 2-й Тихоокеанской эскадры стала прямым следствием невнимания к флоту, игнорирования государственным руководством его самых насущных нужд. Этот тяжелый урок истории весьма актуален и в наши дни", — говорится в пояснительной записке к документу.

Устраивать выходной в День памяти и скорби законопроект не предлагает, а организацию памятных мероприятий возлагает на региональные власти и органы местного самоуправления.

Напомним, что в Цусимском сражении 27-28 мая 1905 года погибло более пяти тысяч российских моряков, а взяты в плен более семи тысяч. Из 38 русских кораблей и судов эскадры 7 были захвачены противником, а 21 оказались затоплены.

Источник фото: Министерство обороны России

Читайте также

Русско-японская война: как минный транспорт "Амур" неприятелю досадил

Крейсер "Аврора": от легенды к скандалу

В Японии обнаружены секретные документы времен русско-японской войны