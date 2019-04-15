Японский журналист назвал "сухой закон" причиной распада СССР

Одна из крупнейших газет Японии Asahi Shimbun опубликовала статью публициста Мититаки Хатгори, в которой он рассуждает о последствиях введенного Михаилом Горбачевым в 1985 году "сухого закона". По мнению автора статьи, советская антиалкогольная кампания вылилась "в трагикомедию" и стала одной из причин неудач Перестройки.
Мититака Хаттори сообщает читателям о гневе пьющих людей, "у которых было только одно развлечение — алкоголь", делая вывод, что "в конечном итоге это привело к распаду СССР в конце 1991 года, а также отставке Михаила Горбачева".
Сравнивая современное потребление алкоголя в Японии и России, автор приходит к нелестному для японцев заключению. По его наблюдениям, в нашей стране выпивающие каждый день люди стали редкостью, в то время как в Японии это по-прежнему распространенное явление.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что бывший президент СССР Михаил Горбачев признал антиалкогольную кампанию в том виде, как она проводилась в СССР в 80-е годы, ошибочной. По его мнению, не стоило ограничивать продажу спиртных напитков, тем самым провоцируя самогоноварение.
Источник фото: "Правда.Ру"
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