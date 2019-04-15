Россиян стали чаще вербовать за рубежом в качестве наркокурьеров - МИД РФ

В МИД России рассказали об увеличивающейся тенденции вербовки российских граждан для сбыта наркотических веществ. В консульском департаменте российского МИД отмечают об участившихся случаях задержания россиян за рубежом, которых подозревают в преступлениях с незаконным оборотом наркотиков.
По информации дипломатов, россиян вербуют через популярные мессенджеры. Одним из самых опасных "наркотических" маршрутов назвал Южная Америка — Юго-Восточная Азия, поскольку в азиатских странах введены самые строгие наказания за хранение и сбыт наркотиков.
"Мы фиксируем участившиеся попытки использовать граждан России в качестве наркокурьеров. С ними связываются в мессенджерах, предлагают большие суммы денег, либо запугивают и шантажируют. Иногда и вовсе используют как "слепых мулов", — говорится в публикации департамента в Facebook.
МИД России предупреждает, что в азиатских странах и на Ближнем Востоке для наркокурьеров предусмотрена смертная казнь. По информации дипломатов, в этих странах находятся десятки российских граждан, которые либо находятся под следствием, либо уже отбывают наказание за попытку ввоза наркотических веществ.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о московском наркокурьере, которого задержали полицейские. Но "припрятал" в багажнике своего автомобиля более 30 килограмм марихуаны.
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