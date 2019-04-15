Вакансия мечты: россиянам предлагают путешествовать и получать 100 тысяч рублей ежемесячно

Сервис по продаже авиабилетов Biletik открыл новую вакансию путешественника. Соискателю нужно будет путешествовать по миру и получать 100 000 рублей в месяц.



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Директор компании Андрей Каймачников дал журналистам дополнительные комментарии относительно вакансии. По его словам, компании требуется сотрудник старше 18 лет, который хорошо владеет русским языком, имеет навык съемки качественных фото и видео, а также готов совершать частные перелеты.

Помимо высокой зарплаты, компания будет оплачивать все расходы сотрудника, включая цену авиабилетов, стоимость страховок, проживание, и связь. Заявки на вакансию будут приниматься до 15 июня 2019 года.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о еще одной вакансии, которая быстро приобрела популярность в интернете. В одной из ветеринарных ирландских клиник Дублина открылась необычная вакансия. Она создана для тех, кто просто не может жить без кошек. Обниматель котов — так звучит название вакансии. На сайте учреждения Just Cat сказано, что идут поиски человека, который обожает кошек, способен накормить бездомное животное и испытывает наслаждение от ухода за питомцами.

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