Для украшений с искусственными камнями предложили выделять отдельные витрины

Ювелирные украшения с искусственными драгоценными камнями должны продаваться в отдельных витринах, считают в Министерстве финансов России. Данная мера позволит не вводить покупателей в заблуждение.
Как указывает "Российская газета", ведомство уже подготовило проект постановления правительства, согласно которому витрины с синтетическими драгоценностями должны отмечаться табличкой "ювелирные и другие изделия, содержащие вставки из материалов искусственного происхождения".
В ведомстве считают, что это исключит обман со стороны недобросовестных продавцов, поскольку покупателям самостоятельно практически невозможно отличить натуральные и искусственно выращенные камни без применения специальной аппаратуры.
"Сейчас на рынке два класса игроков. Одни честно производят ювелирные украшения с природными камнями, у них цены высокие. Другие производят с синтетикой, но называют такие камни природными и получают конкурентное преимущество", - пояснил в беседе с изданием генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин.
По словам эксперта, объем синтетических изделий на рыке довольно высокий, поэтому, прежде всего, необходимо добиться того, чтобы все производители честно указывали на бирках происхождение камней.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по мнению экспертов, "ювелирка" очень потеряла в качестве и эстетике. Цены на ряд исходных материалов очень завышены.
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