Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы правления

Группа акционеров корпорации Facebook предложила снять ее основателя и крупнейшего акционера Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.
Как пишет издание Business Insider, этот вопрос будет рассмотрен на ежегодном собрании акционеров. Цукерберга упрекают в том, что он фактически единолично контролирует политику компании. Акционеры напоминают и о последних скандалах, связанных с Facebook, которые привели к падению стоимости акций на бирже. Речь идет об утечке личных данных пользователей, распространении в сети "фейковых новостей", а также о вмешательстве в американские выборы.
Вероятность того, что такое решение будет принято, крайне низка, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций компании, которые дают им право на большее количество голосов, отмечается в материале.
В Facebook также посчитали, что подобные изменения не пойдут на пользу компании. "Наш совет директоров эффективно функционирует в соответствии с его нынешней структурой и нынешняя структура обеспечивает соответствующий надзор", - указали в организации.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Цукерберг заявил о необходимости государственного регулирования интернета.
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