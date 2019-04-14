Акционеры Facebook предложили снять Цукерберга с поста главы правления

Группа акционеров корпорации Facebook предложила снять ее основателя и крупнейшего акционера Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров компании.



Facebook обвинили в продаже данных пользователей / Новости от 06.12.2018 17:30

Как пишет издание Business Insider, этот вопрос будет рассмотрен на ежегодном собрании акционеров. Цукерберга упрекают в том, что он фактически единолично контролирует политику компании. Акционеры напоминают и о последних скандалах, связанных с Facebook, которые привели к падению стоимости акций на бирже. Речь идет об утечке личных данных пользователей, распространении в сети "фейковых новостей", а также о вмешательстве в американские выборы.

Вероятность того, что такое решение будет принято, крайне низка, поскольку Цукерберг и лояльные к нему сотрудники владеют тем типом акций компании, которые дают им право на большее количество голосов, отмечается в материале.

В Facebook также посчитали, что подобные изменения не пойдут на пользу компании. "Наш совет директоров эффективно функционирует в соответствии с его нынешней структурой и нынешняя структура обеспечивает соответствующий надзор", - указали в организации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Марк Цукерберг заявил о необходимости государственного регулирования интернета.

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