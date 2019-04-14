В МЧС посоветовали тушить пожар на кухне стиральным порошком

Сотрудники МЧС России рассказали, что наиболее эффективным средством для тушения пожара на кухне является стиральный порошок.
Как сообщает агентство "РИА Новости", в случае возникновения возгорания на кухне не рекомендуется тушить его с помощью воды, поскольку загоревшийся жир может разлиться по большой площади и сбить пламя окажется практически невозможно. Лучшим средством для борьбы с огнем станет стиральный порошок, а также земля из горшков с цветами.
При возникновении любых опасных для жизни ситуаций спасатели рекомендуют незамедлительно обращаться по стационарному номеру "01" или по мобильному "112".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МЧС России будет прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Зиничев во время выездного совещания в Туле.
Ведомство планирует совершенствовать систему управления рисками путем внедрения самых современных цифровых технологий, а также с помощью увеличения группировки спутников зондирования Земли. Также МЧС запустит специальные интерактивные сервисы по прогнозированию чрезвычайных происшествий, которые будут доступны на официальных интернет-сайтах ведомства.
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