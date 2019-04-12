Путин заработал в прошлом году на 1,3 млн меньше, чем Медведев

Согласно декларациям о доходах, глава правительства России Дмитрий Медведев заработал в 2018 году на 1,3 млн рублей больше, чем президент страны Владимир Путин. Сведения о доходах и имуществе высших должностных лиц государства были опубликованы 12 апреля.



Сколько зарабатывают Путин и Медведев?

За прошлый год Владимир Путин официально задекларировал доход в 8,6 млн рублей. Такую же сумму он указывал и за 2016 год. В 2017 году доход президента составил 18,7 млн рублей — тогда дополнительные деньги он получил от продажи земельного участка.

Дмитрии Медведев отчитался о доходе в 9,9 млн, что на 1,4 млн больше, чем в прошлом году. До этого на протяжении двух лет доходы премьер-министра снижались. В аппарате правительства это объясняли уменьшением начислений процентов по его банковским вкладам.

Из недвижимости Владимир Путин указал в декларации две квартиры площадью 77 и 153,7 квадратных метров, а также гараж и гаражное место по 18 квадратных метров, где находятся автомобили ГАЗ М-21, "Нива" и автоприцеп "Скиф".

Глава правительства задекларировал квартиру площадью 367 квадратных метров, земельный участок в 47 соток и коллекционные машины ГАЗ-20 и ГАЗ-21. Супруга премьер-министра Светлана Медведева указала, что пользуется той же квартирой, а также владеет автомобилем Volkswagen Golf и двумя машиноместами. Официальный доход жены главы правительства оказался равен нулю.

Как сообщала "Правда.Ру", требование к высшим должностным лицам публиковать сведения о своих доходах было введено Дмитрием Медведевым в 2009 году, когда он занимал пост президента.

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