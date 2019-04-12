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ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных

Общество

Осужденные к пожизненным срокам заключенные имеют самую высокую продолжительность жизни среди всех других категорий осужденных. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко. 


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"Самый большой возраст жизни, самые длительные жизни - у тех, кто осужден пожизненно. На самом деле, эти люди находятся в условиях прекрасной медицинской помощи", - рассказал Максименко.

Представитель ведомства также отметил, что данная категория заключенных находится на особом контроле, в отличие от тех, кто содержится в обычных колониях. "При первых подозрениях им оказывают помощь и даже гражданские специалисты органов здравоохранения. У них все по расписанию, распорядок дня просто неукоснителен. И, наконец, полное отсутствие информации извне и всяких стрессов для этого человека", - отметил заместитель директора ФСИН. 

По его словам, в настоящее время в России к пожизненным срокам приговорены около двух тысяч человек. 

"Оказывается, это и есть залог и, наверное, главное условие долгой продолжительности жизни", - шутливо резюмировал Максименко. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во ФСИН решили не запрещать занятия йогой в СИЗО из-за жалобы сенатора Елены Мизулиной. Кроме того, рассматривается возможность распространения подобной практики не только на СИЗО столицы, но и на другие регионы страны. 

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