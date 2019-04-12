ФСИН: пожизненно осужденные живут дольше остальных заключенных

Осужденные к пожизненным срокам заключенные имеют самую высокую продолжительность жизни среди всех других категорий осужденных. Об этом сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.
"Самый большой возраст жизни, самые длительные жизни - у тех, кто осужден пожизненно. На самом деле, эти люди находятся в условиях прекрасной медицинской помощи", - рассказал Максименко.
Представитель ведомства также отметил, что данная категория заключенных находится на особом контроле, в отличие от тех, кто содержится в обычных колониях. "При первых подозрениях им оказывают помощь и даже гражданские специалисты органов здравоохранения. У них все по расписанию, распорядок дня просто неукоснителен. И, наконец, полное отсутствие информации извне и всяких стрессов для этого человека", - отметил заместитель директора ФСИН.
По его словам, в настоящее время в России к пожизненным срокам приговорены около двух тысяч человек.
"Оказывается, это и есть залог и, наверное, главное условие долгой продолжительности жизни", - шутливо резюмировал Максименко.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что во ФСИН решили не запрещать занятия йогой в СИЗО из-за жалобы сенатора Елены Мизулиной. Кроме того, рассматривается возможность распространения подобной практики не только на СИЗО столицы, но и на другие регионы страны.
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