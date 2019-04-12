Минпросвещения: почти треть профессий в колледжах не востребованы в обществе

Практически треть тех профессий, которым обучают в учреждениях среднего профессионального образования, не востребована уже несколько лет. Сегодняшний день диктует необходимость упразднить их и заменить на новые.



Российское образование лишено здравого смысла?

Об этом заявила заместитель главы Министерства просвещения Российской Федерации Ирина Потехина.

Так, по ее словам, почти треть тех профессий, которым обучают в колледжах, не востребована уже несколько лет кряду. На них, указывает Ирина Потехина, просто не подаются заявки.

Значит, заявляет специалист, из перечня профессий их нужно убирать. Необходимо заменить их на новые профессии, подчеркивает замглавы Минпросвещения РФ, на которые в среднем профессиональном образовании должны создаваться новые образовательные программы.

Ирина Потехина также отметила, что среднее профессиональное образование на сегодняшний день является одним из самых динамично меняющихся уровнем образования. Появляются совершенно новые профессии и даже целые индустрии, указывает Потехина. В целом, подчеркнула она, спрос на квалифицированных рабочих по стране растет. Растет, заявила Ирина Потехина, и количество заявок, подаваемых в колледжи на обучение.

Так, делится данными заместитель главы Министерства просвещения Российской Федерации, больше половины молодых людей — 58 % — принимает решение поступать именно в учреждения среднего профессионального образования.

Но, сетует Ирина Потехина, при всем при этом материальная база многих подобных российских образовательных учреждений крайне изношена. Особенно, указала специалист, это наблюдается в колледжах Сибири — там, подчеркнула Потехина, интенсивность обновления машин и оборудования самая низкая по стране.

Чтобы переоснастить колледжи по всей стране, указала замглавы Минпросвещения РФ, необходимо порядка 300 миллиардов рублей. Ирина Потехина признала, что столь большой суммы денег у государства нет.

Но в ближайшие годы, заявила Потехина, государство выделит на переоснащение колледжей 5 миллиардов рублей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Всероссийский научно-исследовательский институт труда Министерства труда Российской Федерации перечислил наиболее стабильные сферы труда в стране на сегодняшний день.

Читайте также:

Высшее образование в России повысило свой уровень?