МЧС России будет прогнозировать ЧС при помощи искусственного интеллекта

МЧС России будет прогнозировать и предупреждать чрезвычайные ситуации при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказал глава ведомства Евгений Зиничев во время выездного совещания в Туле.
"Эти модели будут строиться при помощи данных, полученных со спутников и средств цифрового прогнозирования. Мы собираем информацию с министерств и ведомств, обрабатывая ее, и предоставляем готовые модели развития чрезвычайных ситуаций", - приводит слова Зиничева агентство "Интерфакс".
Ведомство планирует совершенствовать систему управления рисками путем внедрения самых современных цифровых технологий, а также с помощью увеличения группировки спутников зондирования Земли.
"Увеличена космическая группировка спутников, совершенствуется система антикризисного управления, активно внедряются технологии искусственного интеллекта. Для моделирования развития ситуаций используется картографическая база данных", - сказал заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко.
Планируется, что МЧС запустит специальные интерактивные сервисы по прогнозированию чрезвычайных происшествий, которые будут доступны на официальных интернет-сайтах ведомства.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что сотрудники МЧС по Курганской области заявили о том, что чаще всего узнают о происшествиях из записей в социальных сетях, поскольку граждане не звонят в экстренные службы, а фиксируют чрезвычайную ситуацию на видео.
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