Россия находится на 125-м месте в мире по уровню расходов на здравоохранение

Россия находится на 125 месте в мире по уровню расходов на здравоохранения. Такой вывод сделали специалисты Института экономики роста имени П. А. Столыпина в рамках подготовки "дорожной карты" по обеспечению экономического роста несырьевого сектора российской экономики.
По данным экспертов, недостаточный уровень финансирования здравоохранения сказывается на продолжительности жизни граждан страны. В настоящее время Россия находится на 124 месте в мире по показателю продолжительности жизни.
Рост продолжительности жизни и снижение смертности возможны только при условии увеличения расходов на здравоохранения до уровня не менее 7% от ВВП или до 73,4 тысяч рублей на человека ежегодно. Эти расходы станут инвестициями в человеческий капитал и экономической рост России, отмечается в докладе.
Достаточное финансирование здравоохранения позволит также увеличить объемы производства отечественных медицинских товаров. На данный момент более 70% всей фармацевтической продукции в Россию импортируется, доля отечественного рынка на превышает 20%.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что честность сотрудников ГИБДД за 2017 год выросла, а вот медработников, наоборот, снизилась.
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