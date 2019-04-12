Самая низкая смертность в России за 2018 год отмечена на Урале и Северном Кавказе

Самый низкий уровень смертности по итогам минувшего года в России был отмечен на Урале и Северном Кавказе, а наибольший - в ряде регионов Центральной России. Об этом на заседании коллегии Минтруда заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



Голикова призвала депутатов отслеживать работу с показателями смертности в регионах / Новости от 03.04.2019 11:45

"На сегодняшний день по 2018 году наименьший уровень смертности регистрируется в Уральском, Северо-Кавказском федеральных округах. Самый высокий остается в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской областях" - передает агентство "Интерфакс" слова вице-премьера.

В начале апреля Голикова уже заявила о том, что рост смертности по итогам 2018 года был зафиксирован в каждом третьем субъекте страны. "Должна сказать, что за 2018 год в 32 регионах страны смертность выросла", - отметила она.

По данным вице-премьера, естественный прирост населения был отмечен в 21 регионе России. Наибольший прирост показала Республика Дагестан, Чеченская республика, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва. По словам Голиковой, отношение числа регионов с положительной и отрицательной динамикой роста населения (21 к 64) "заставляет задуматься".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что число новорожденных за минувший год в России составило 1,6 миллиона человек, что на 90 тысяч меньше, чем в 2017 году. Снижение рождаемости составило 5,4%.

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Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%