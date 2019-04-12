Британский суд арестовал активы бывшего российского банкира

Высокий суд Англии наложил арест на активы бывшего совладельца Внешпромбанка Георгия Беджамова на сумму 112,8 млрд рублей. С иском в суд обратилось руководство банка, который требует взыскать с Беджамова нанесенные кредитной организации убытки.
По решению суда бывший банкир обязан сдать все свои паспорта и не покидать территорию страны. Ограничение наложено на повседневные расходы ответчика — он может тратить не более 10 тысяч фунтов стерлингов (842 тысячи рублей) в неделю, за исключением оплаты аренды жилья. Также от Беджамова требуют предоставить информацию обо всех своих активах стоимостью от 50 тысяч фунтов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что по данным российского следствия бывшие руководители Внешпромбанка похитили у компании более миллиарда рублей. В ходе обысков у экс-менеджеров изъяли килограммы ювелирных украшений. Общий ущерб от их мошеннических действий превысил двести миллиардов рублей.
Помимо Георгия Беджамова фигурантами дела о растратах в банке стали его сестра Лариса Маркус и бывший вице-президент компании Екатерина Глушакова.
Источник фото: wikimedia. org
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