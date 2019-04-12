Топилин: ряд регионов России искусственно занижает прожиточный минимум пенсионера

Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера, поэтому граждане получают пенсию не в полном объеме. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда рассказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин.



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"Сейчас в ряде регионов - это Карелия, Приморье, Еврейский автономный округ, Красноярский край, Республика Коми, Калининградская, Томская области и Забайкальский край - прожиточный минимум для пенсионеров посчитан таким образом - искусственно занижен", - передает агентство ТАСС слова министра.

Он добавил, что в таких регионах пенсионеры недополучают положенные им деньги, например, в Республике Карелия - прожиточный минимум пенсионера занижен на 2 тысячи рублей.

В ближайшее время Минтруд направит в правительство проект, которой установит единое правило определения прогнозной величины прожиточного минимума пенсионера. В основу его исчисления будет положен фактический прожиточный минимум и оценка темпа роста цен на продукты и товары. Со следующего года данное требование станет обязательным для исполнения во всех регионах страны, подчеркнул Топилин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что бедными в России официально считается всего лишь около девяти миллионов человек. Реально же к бедным можно отнести до 70 процентов домашних хозяйств. После уплаты налогов, коммунальных платежей, процентов по кредитам свободных средств у большинства людей хватает только впритык на дешевую еду.

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