Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%

Общество

Число новорожденных за минувший год в России составило 1,6 миллиона человек, что на 90 тысяч меньше, чем в 2017 году. Снижение рождаемости составило 5,4%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда. 


Рождаемость в России повысится к 2024 году / Новости от 25.10.2018 18:35

"Росстат подвел итоги за 2018 год, но эти цифры еще будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,6 миллиона, снижение по сравнению с 2017 годом, это очень неприятно. Снижение составило 5,4% - это минус 90 тысяч рождений", - передает агентство ТАСС слова министра. 

По словам Топилина, ведомство будет предпринимать все возможные усилия, чтобы переломить эту негативную тенденцию. Демографический пакет, вступивший в силу в минувшего году, уже оказал положительную результаты на демографию страны. 

"За 2017 год без этого пакета снижение было почти 200 тыс. Поэтому это уменьшение темпов снижения количества рождений нам кажется очень важным", - отметил министр.

Он добавил, что в дальнейшем будут прорабатываться и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что, по словам губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, здравомыслящие женщины родят первого ребенка в любых условиях. К этому их призовет материнское чувство. 

Читайте также: Калужский губернатор назвал здравомыслящими женщин, рожающих в любых условиях

Чиновница: "Рожать надо до 30, после деньги уже не нужны"

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы Россия Топилин демография рождаемость
Обсудить
Актуальная аналитика
Новости Украины
Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Недвижимость
На любой вкус: самые необычные гостиницы в мире
Профилактика
Упражнения для осанки на всю оставшуюся жизнь
Новости Все >
Британский суд арестовал активы бывшего российского банкира
Топилин: ряд регионов России искусственно занижает прожиточный минимум пенсионера
ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе
Хоккеист Овечкин стал третьим бомбардиром среди россиян в истории Кубка Стэнли
Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%
Счета за квартиру можно будет оплатить на даче
СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко
Хроническая усталость и колебания веса попали в рейтинг ранних симптомов рака
Украинскому бойцу запретили выходить в октагон под песню "День победы"
Первый и единственный польский космонавт выступил против заселения Марса
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Авто
На каких машинах ездят "ангелы" Victoria’s Secret
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Экс-президента Румынии будут судить за казнь Чаушеску
Военные новости
Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив

Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.

Россия будет таранить корабли НАТО, если те пойдут через Керченский пролив
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Европы
Россию вернут в ПАСЕ на этой неделе
Новости Украины
Скабееву вызвала на дебаты украинская телеведущая
Новости Европы
ЕК: Россия и Украина должны заключить 10-летний договор по транзиту газа в этом году
Новости Украины
Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура

В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".

Штаб Порошенко обвинили в публикации видео, где Зеленского сбивает фура
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Военные новости
МЦ-116М - первая бесшумная снайперская винтовка
Авто
ГИБДД предложила резко поднять штрафы за превышение скорости
Человеческий фактор
Помощник бывшего директора ФСБ скончался вскоре после смерти своего начальника
Любовь Степушова Лукашенко не умеет играть в хоккей Любовь Степушова Анна Стрельцова "Лайфхаки" для тех, кто готовится к ЕГЭ Анна Стрельцова Рустем Сафронов Ненависть в США: кто жмет на курок Рустем Сафронов
Комментарии
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%
Зеленский в прямом эфире отказал Порошенко в дебатах на украинском ТВ
Спикер Рады назвал Зеленского "модернизированной версией" Януковича
Лукашенко не умеет играть в хоккей
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
Макрон заблокировал торговую сделку Евросоюза с США
Смоет все: СМИ узнали реальную мощность заряда "Посейдона"
Прожившие неделю на МКС мыши стали коллективно бегать кругами
В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете использования полиэтиленовых пакетов
Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля
Подмосковные школьники сообщили о задании участвовать в акции "Единой России"
В руках 3% богатейших россиян оказалось 90% всех финансовых активов страны
Рамзан Кадыров призвал простить Чеченской республике долги за газ
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
Зеленский в прямом эфире отказал Порошенко в дебатах на украинском ТВ
Слуцкий назвал условия, которые смогут вернуть Россию в ПАСЕ
История и современность Все >
Резня в Гленко: "Варфоломеевская ночь" по-шотландски
Резня в Гленко: "Варфоломеевская ночь" по-шотландски
Один из самых крупных мостов Лондона перекрыт. Его объявили неисправным
Один из самых крупных мостов Лондона перекрыт. Его объявили неисправным
СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко
СК РФ требует заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко
Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля
Субмарину "Белгород" спустят на воду 23 апреля
Американский танк "Шерман" проедет по главной площади Хабаровска
Американский танк "Шерман" проедет по главной площади Хабаровска
Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности
Переднеазиатское фиаско "Лайтнингов". Как Су-35С занял новый эшелон конкурентоспособности
Как арабы вынудили хазар обратить внимание на славян
Как арабы вынудили хазар обратить внимание на славян
Первое государство славян: существовало всего 35 лет, но его запомнили
Первое государство славян: существовало всего 35 лет, но его запомнили
Почему Соболь покрывает своего бизнес-партнера, замешанного в картельном сговоре
Почему Соболь покрывает своего бизнес-партнера, замешанного в картельном сговоре
Ассандж арестован - что будет дальше
Ассандж арестован - что будет дальше
Домашнее Все >
Не для компоста: что в него лучше не класть
Советы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Овощи
Дайкон: особенности выращивания, применение и польза
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Вредители и болезни
Дачная борьба с комарами - фумигатор или репеллент?
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Цветы и растения
Правильный уход за клумбами на дачном участке
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Плодовые
Слива Стенли: урожай в 60 килограммов
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
Цветы и растения
Хоста: применение в дизайне сада, выращивание, уход
В России создали первое детское искусственное сердце
В России создали первое детское искусственное сердце
Американские исследователи: БАДы могут вызвать рак
Американские исследователи: БАДы могут вызвать рак
30% российских застройщиков уйдут с рынка жилья
30% российских застройщиков уйдут с рынка жилья
В Подмосковье скупают квартиры
В Подмосковье скупают квартиры
Три мужских имени, с обладателями которых женщинам трудно будет находиться в браке
Три мужских имени, с обладателями которых женщинам трудно будет находиться в браке
Новая коллекция от Essence
Новая коллекция от Essence
Потрясающий образ от Calvin Klein
Потрясающий образ от Calvin Klein
Собчак в кардигане со среднеазиатскими мотивами
Собчак в кардигане со среднеазиатскими мотивами
Российские ученые создали искусственное сердце для детей
Российские ученые создали искусственное сердце для детей
Дыхательные техники против приступов тревоги
Дыхательные техники против приступов тревоги
Мужское Все >
У рыбаков есть ностальгия по советской рыбалке
У рыбаков есть ностальгия по советской рыбалке
Юрий Гагарин любил порыбачить и посидеть в компании рыбаков
Юрий Гагарин любил порыбачить и посидеть в компании рыбаков
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Стиль эклектика в дизайне интерьера
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Ответы на интересные вопросы о домашней пыли
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Как обустроить квартиру в стиле "лофт"
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Фотообои в интерьере: как сделать правильный выбор
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Дизайн интерьера в стиле авангард: воплощение света
Четыре главных вопроса о йоге
Новости спорта
Четыре главных вопроса о йоге
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новости спорта
Пять вещей, в которых нельзя заниматься спортом
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Новости спорта
Новый вид спорта шахбокс - что это?
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
Новости спорта
Тренировки табата: как быстро и эффективно похудеть
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Новости спорта
С чего начался киберспорт. И к чему пришел
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Самые быстрые факты о Ferrari
Авто
Самые быстрые факты о Ferrari
Новости Украины
Выборы для Украины - стояние на реке Угре

О положении дел на Украине, а также в Донбассе "Правде.Ру" рассказал и дал прогноз развития событий лидер Движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот.

Выборы для Украины - стояние на реке Угре
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Ближний Восток
Сирии нужно пойти по пути Танзании - мнение
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Ближний Восток
Эксперт пояснил, почему Египет отказался от "арабского НАТО"
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Прибалтика
Зачем Эстонии понадобилась Россия?
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
Евросоюз
Нидерланды показывают, от чего умрет Евросоюз
США просто украли деньги Венесуэлы
Южная Америка
США просто украли деньги Венесуэлы
Курды на Голанах опять попали под раздачу
Ближний Восток
Курды на Голанах опять попали под раздачу
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
Мир. Новости мира
"У НАТО клочьями лезет шерсть, но зубы пока целы"
От Трампа требуют налоговую декларацию
США и Канада. Новости и аналитика
От Трампа требуют налоговую декларацию
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
Ближний Восток
Голанские высоты преткновения: США снова обостряют
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ