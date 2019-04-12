Рождаемость в России в 2018 году снизилась на 5,4%

Число новорожденных за минувший год в России составило 1,6 миллиона человек, что на 90 тысяч меньше, чем в 2017 году. Снижение рождаемости составило 5,4%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда.



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"Росстат подвел итоги за 2018 год, но эти цифры еще будут пересматриваться. Количество рождений составило 1,6 миллиона, снижение по сравнению с 2017 годом, это очень неприятно. Снижение составило 5,4% - это минус 90 тысяч рождений", - передает агентство ТАСС слова министра.

По словам Топилина, ведомство будет предпринимать все возможные усилия, чтобы переломить эту негативную тенденцию. Демографический пакет, вступивший в силу в минувшего году, уже оказал положительную результаты на демографию страны.

"За 2017 год без этого пакета снижение было почти 200 тыс. Поэтому это уменьшение темпов снижения количества рождений нам кажется очень важным", - отметил министр.

Он добавил, что в дальнейшем будут прорабатываться и новые меры по усилению поддержки семей при рождении детей.

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