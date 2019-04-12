В Госдуму РФ внесен законопроект о запрете использования полиэтиленовых пакетов

В Государственную Думу Российской Федерации внесен законопроект о запрете использования полиэтиленовых пакетов.
Его автором стал первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов.
По мнению специалиста, отказаться от полиэтиленовых пакетов стране необходимо к 2025-му году. Василий Власов заявил, что шестилетний срок вполне достаточен для перехода от пластиковых пакетов к более щадящему для окружающей среды упаковочному материалу. Экономика страны, считает заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, в состоянии за это время подготовиться к изменениям.
Василий Власов обратил внимание на высокий уровень содержания пластика в твердых бытовых отходах. Об отказе от полиэтиленовой упаковки, указал специалист, задумались во многих странах. Какие-то из государств, указал Василий Власов, уже принимают конкретные меры в этом направлении.
Российской Федерации также пора решиться на этот шаг, резюмировал автор законопроекта.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутаты Свердловской области отменят запрет на сбор лесной подстилки — мха, камыша и тростника. Об этом один из них сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
Читайте также:
Европа отказывается от одноразовых пластиковых пакетов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
Российский военный эксперт напомнил о ситуации 1988 года, когда корабль советского флота пошел на таран американского крейсера.
В ролике Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись "У каждого своя дорога".
Как Сирии решить национальный вопрос, "Правде.Ру" рассказал эксперт.