Антон Долин уволился из ВГТРК после телесюжета с критикой его высказываний

Кинокритик Антон Долин сообщил о своем уходе с работы в ВГТРК. Он вел программы на радиостанциях "Маяк" и "Вести FM". Причиной увольнения стали обвинения в его адрес в одном из репортажей на телеканале "Россия 24".

"Ухожу сам. Никто не гнал и не давил, даже наоборот", — написал журналист в facebook.

Антон Долин негативно охарактеризовал недавно вышедший в прокат фильм "Балканский рубеж", сообщив, что даже покинул кинозал до конца сеанса. В сюжете на канале "Россия 24" отзыв кинокритика объяснили корыстными мотивами — одновременно с "Балканским рубежом" в прокат вышла картина "Закатать в асфальт", в коммерческом успехе которого, по мнению авторов сюжета, заинтересована жена Долина.

"Я мог бы, пожалуй, смириться с наездом лично на меня, но там еще и полощут мою семью. Это недопустимо, и, хотя радиостанции ВГТРК не имеют прямого отношения к телеканалам, сути это не меняет. В холдинге, позволившем себе такое, я работать не могу и не буду", — объяснил свою позицию кинокритик.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинская телеведущая Янина Соловьева вызвала на дебаты журналистку телеканала "Россия 1" Ольгу Скабееву.

Источник фото: страница Антона Долина в facebook

Читайте также

Российское кино губит коррупция — кинокритик

Телеведущего Дмитрия Киселева обязали выплатить архитектору его дома в Коктебеле 2,5 млн рублей

"Россия 24" запретила "Бесогон" Михалкова за крамолу