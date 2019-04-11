Подмосковные школьники сообщили о задании участвовать в акции "Единой России"

Бывший ученик гимназии подмосковного города Видное рассказал интернет-изданию TJournal, что гимназистов централизованно привлекают к участию в интернет-акции "Единой России", приуроченной к Дню космонавтики. Об этом он узнал от знакомых учеников. Задание публиковать на своих личных страничках в соцсетях посты с упоминанием партии появилось в чате для старост 5-11 классов учреждения.
"Поздравления нужно сопровождать фотографией с космосом, или Юрием Гагариным, или с достижениями России в области космоса", — говорится в сообщении, которое отправила в чат некая Татьяна Львовна. Среди сотрудников гимназии такие имя и отчество имеет заместитель директора Татьяна Бородина.
В письме также содержится просьба отправлять в чат ссылки на публикации, в связи с необходимостью "отправить отчет в область".
По словам собеседника издания, участие в акции является "добровольно-принудительным".
Ранее "Правда.Ру" сообщала о законодательной инициативе депутатов от "Единой России" ввести наказание за вовлечение детей и подростков в несогласованные микеты, шествия и митинги.
Источник фото: Группа видновской гимназии "ВКонтакте"
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