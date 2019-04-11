Работу Путина на посту президента страны поддерживают 55% россиян

"Левада-центр" провели исследование, чтобы определить уровень поддержки президента России Владимира Путина среди россиян. Аналитики центра поинтересовались у жителей России за кого бы они отдали свой голос, если бы в ближайшее воскресение состоялись выборы президента РФ. Около 55% заявили, что проголосовали бы за действующего президента РФ Владимира Путина.
Примечательно то, что еще в январе текущего года, Владимира Путина поддерживали 70% россиян. Второе место в рейтинге одобрения занимает лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. В его поддержку выступили 6% респондентов. Примечательно, что третье место занимает представитель партии КПРФ Владимир Грудинин с 5-процентным уровнем одобрения. По 1% набрали оппозиционер Алексей Навальный и министр обороны России Сергей Шойгу.
19% россиян еще не определились с выбором главы государства, и еще 19% ответили, что не собираются принимать участия в выборах. Напомним, в январе 2018 года ВЦИОМ зафиксировал рекордное падение одобрения Владимира Путина — до 32,8%.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что рейтинг Владимира Путина стабильно держится на пике популярности. Социологи фонда "Общественное мнение" провели мониторинг отношения граждан России к действующему президенту и выяснили, что рейтинг Владимира Путина по прежнему находится на своем историческом пике: доверяют президенту 84% опрошенных, а проголосовали бы за него на выборах не менее 72% во всех регионах страны.
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